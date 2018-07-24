FETÖ’nün imamları adliyeye sevk edildi

Alınan bilgiye göre, terör örgütü FETÖ’nün yeniden yapılandırmasına hizmet eden örgüt yöneticilerine yönelik yürütülen çalışmada, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, üst düzey mahrem imam Kemal S. (55), gençlerin beyinlerini yıkayıp askeri okullara hazırlayan Mehmet Emin A. (30) ve örgütün sözde il emniyet imamı Mehmet Y.’yi (26) fiziki takibe aldı.

Fiziki takip sonrasında 20 Temmuz Cuma günü KOM ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda Yusuf G., Mehmet Emin A. ile Mehmet Y. sokakta buluşma noktasına giderken yakalandı. Kemal S. ile eşi Binnur S. ise saklanırken yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların, FETÖ’nün ev görünümlü dershanelerinde çalıştığı tespit edilen kimya öğretmeni Mehmet Emin A.’nın, örgütün dershanelerinde görevli sınıf öğretmeni ve örgütün sözde emniyet il imamı Mehmet Y.’nin işten atılan kamu mühendisi olduğu öğrenildi. Mehmet Emin Y.’nin evinde yapılan aramada sahte kimlik çıktı.

Gözaltına alınan zanlılardan, askeri okullara yerleştirmek için gençlerin beynini yıkadığı öğrenilen 19 yaşındaki Yusuf G.’nin ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için örgüte katıldığı öğrenildi.

KOM ekiplerinin fiziki takibi sonucunda işten atılan kamu mühendisi ve örgütün üst düzey mahrem imamı olan Kemal S.’nin gaybubet evinden aylarca balkona bile çıkmadan saklandığı belirlendi. Evin temel ihtiyaçlarını ise Kemal S.’nin eşi Binnur S.’nin sahte kimlik kullanarak dışarı çıkıp temin ettiği öğrenildi.

Yusuf G. dışında diğer zanlıların ByLock kullanıcısı olduğu da tespit edildi.

Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.