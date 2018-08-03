FETÖ’nün üst düzey yöneticilerine darbe

Alınan bilgiye göre, terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen çalışmada, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda düzenlendiği operasyonlarla 2’si kadın 5 kişiyi gözaltına aldı.

Öğrencilerin para kasası

KOM’un düzenlendiği operasyonda 2 yıldır aranan Necati K. (29) ‘Gaybubet’ evinde yakalandı. Evde çok sayıda örgütsel dijital malzeme ele geçirildi. Necati K.’ya FETÖ elebaşısının imzası bulunan saat hediye edildiği öğrenildi. Asker ve polis öğrencilerinin en üst düzey ağabeyi olan Necati K.’nın öğrencilerin para kasası olduğu tespit edildi. ByLock kullanıcısı da olduğu belirlenen Necati K. sorgusunda suçlamaları kabul etmedi.

Tedavi için gittiği hastanede yakalandı

Üst düzey mahrem imamı Mevlüt D. ise tedavi için gittiği hastanede yakalandı. Öğretmen olduğu öğrenilen Mevlüt D. sorgusunda suçlamaları kabul etmedi.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Elif B, Fatma B. ile Ali Y’nin ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.