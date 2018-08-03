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03 Ağustos 2018 09:11

FETÖ’nün üst düzey yöneticilerine darbe

Adana’da terör örgütü FETÖ/PDY’ye yapılan operasyonda gözaltına alınan, örgütün elebaşısının imzalı kol saati hediye edilen polis ve askeri öğrencilerin üst düzey ‘ağabeyi’ ve polislerin mahrem imamının da aralarında olduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi.

FETÖ’nün üst düzey yöneticilerine darbe

03 Ağustos 2018 09:11


Alınan bilgiye göre, terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen çalışmada, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda düzenlendiği operasyonlarla 2’si kadın 5 kişiyi gözaltına aldı.



Öğrencilerin para kasası


KOM’un düzenlendiği operasyonda 2 yıldır aranan Necati K. (29) ‘Gaybubet’ evinde yakalandı. Evde çok sayıda örgütsel dijital malzeme ele geçirildi. Necati K.’ya FETÖ elebaşısının imzası bulunan saat hediye edildiği öğrenildi. Asker ve polis öğrencilerinin en üst düzey ağabeyi olan Necati K.’nın öğrencilerin para kasası olduğu tespit edildi. ByLock kullanıcısı da olduğu belirlenen Necati K. sorgusunda suçlamaları kabul etmedi.



Tedavi için gittiği hastanede yakalandı


Üst düzey mahrem imamı Mevlüt D. ise tedavi için gittiği hastanede yakalandı. Öğretmen olduğu öğrenilen Mevlüt D. sorgusunda suçlamaları kabul etmedi.


Gözaltına alınanlar arasında bulunan Elif B, Fatma B. ile Ali Y’nin ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.


Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.




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