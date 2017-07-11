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11 Temmuz 2017 10:03

FETÖ’ye ’sünnetli’ tepki

Adana’da oğullarına sünnet töreni düzenleyen aile, FETÖ’ye tepki göstermek için düğün arabasının arkasına "Azıcık ucundan, kalanı FETÖ’ye" yazısı yapıştırdı.

FETÖ’ye ’sünnetli’ tepki

11 Temmuz 2017 10:03


Seyhan ilçesinde yaşayan Vedat Karataş (30) ve Ayşe Karataş çiftinin tek çocuğu Cumali Efe (4) için önceki gün sünnet töreni düzenlendi. Sünnet düğünü arabasının arkasına “Azıcık ucundan, kalanı FETÖ’ye” yazısı asan aile, Adnan Menderes Bulvarı’ndan başlayarak şehir turu attı.


Baba Vedat Karataş, Türkiye Cumhuriyeti Devletini sevdikleri için böyle bir eyleme giriştiklerini söyledi.


Amca Serdar Karataş ise 15 Temmuz hain darbe girişimine tepki göstererek şunları söyledi:


“15 Temmuz’da yaşananlardan dolayı hediye ettik oğlumuzun geri kalanını. 15 Temmuz’da çok askerimiz, polisimiz, sivilimiz zarar gördü, şehit oldu. Böyle tepki göstermek istedik. FETÖ’cülere verilen cezaları az buluyoruz, idam istiyoruz.”




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