Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, AK Parti Adana İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti’nin ilerlemeyi yenilenmeyle teminat altına aldığını söyleyen Fikret Yeni, “Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti makam ve statü değil bir görev ve sorumluluk addediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim bizim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha iyiye taşıyan kadrolarımız bugünden sonra da bu hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecek” diye konuştu.

Türkiye’yi lider ülke yapma hedefine kararlılıkla yürüyeceklerini söyleyen Yeni, “Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, milletimizin kararlı ve dik duruşu AK Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır” dedi.

Yeni, 18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilatlarla birlikte Ankara Spor Salonu’nda olacaklarını kongreye Adana’dan yaklaşık 30 otobüs gideceğini talep olması durumunda bu sayının artabileceğini kaydetti.