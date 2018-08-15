Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Adana
  •  » Fikret Yeni: “18 Ağustos Cumartesi Günü Bütün Teşkilatlarımızla Birlikte Ankara Kapalı Spor Salonu'nda Olacağız”
15 Ağustos 2018 14:43

Fikret Yeni: “18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilatlarımızla birlikte Ankara Kapalı Spor Salonu’nda olacağız”

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret, 18 Ağustos’ta yapılacak Adalet ve Kalkınma Partisi 6’ncı Olağan Kongresi öncesi yaptığı açıklamada, "18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilatlarımızla birlikte Ankara Kapalı Spor Salonu’nda olacağız.

Fikret Yeni: “18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilatlarımızla birlikte Ankara Kapalı Spor Salonu’nda olacağız”

15 Ağustos 2018 14:43

Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” dedi.


AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, AK Parti Adana İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.


16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti’nin ilerlemeyi yenilenmeyle teminat altına aldığını söyleyen Fikret Yeni, “Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti makam ve statü değil bir görev ve sorumluluk addediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim bizim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha iyiye taşıyan kadrolarımız bugünden sonra da bu hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecek” diye konuştu.


Türkiye’yi lider ülke yapma hedefine kararlılıkla yürüyeceklerini söyleyen Yeni, “Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, milletimizin kararlı ve dik duruşu AK Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır” dedi.


Yeni, 18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilatlarla birlikte Ankara Spor Salonu’nda olacaklarını kongreye Adana’dan yaklaşık 30 otobüs gideceğini talep olması durumunda bu sayının artabileceğini kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç