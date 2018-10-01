Fikret Yeni, yaşlıları ve çocukları unutmadı

Sonra çocuklarla biraraya gelen Yeni, oynlar oynadı, sohbet etti.

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” dolayısıyla programına huzurevi ziyaretiyle başladı. Huzurevinde kalan yaşlılarla tek tek selamlaşarak bir süre sohbet eden Başkan Yeni, ellerini öptüğü yaşlılara karanfil takdim edip günlerini kutladı. Huzurevi sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, bazı yaşlılar da duygulanıp gözyaşlarına hakim olamadı.

Yeni, 1 Ekim'in aynı zamanda “Dünya Çocuklar Günü” olması dolayısıyla çocukları da unutmadı. Çocuklarla da bir araya gelen Başkan Fikret Yeni, oyunlar oynayarak sohbet etti.

Yeni, AK Parti hükümetlerinin pozitif ayrımcılık ilkesi doğrultusunda, yaşlı vatandaşlarımızın hayat standartlarının yükseltilmesine yönelik politikalar geliştirerek birçok proje ve uygulamayı yürürlüğe koyduğunu belirterek, “Ne mutlu ki bizler, millet olarak saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen, bilakis onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensubuz. Tecrübelerinden, birikimlerinden istifade ettiğimiz, kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet, hiç şüphesiz genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır” ifadelerini kullandı.

Yeni, geleceğin teminatı olan çocukların, en değerli varlıkları olduğunu belirterek, “Çocuklarımıza da daha güzel bir dünya oluşturmak en asli görevimizdir. Rengi, dili, dini, ırkı ne olursa olsun. Çocuklar bombalar altında ölmeyi değil, mutlulukla oynamayı, çocukluğunu doyasıya yaşamayı hak ediyor" dedi.

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından düzenlenen programlara, AK Parti ilçe teşkilatları da katıldı.