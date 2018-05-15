Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması nedeniyle yapılan gösterilerde hayatını kaybeden Filistinli 60 direnişçi için Sabancı Merkez Camii’nde İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından öğle namazı sonrasında cami cemaati, AK Parti ve MHP teşkilatı üyelerinin katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından tekbir getiren grup, daha sonra basın açıklaması yaptı.

Adana İnsani Yardım Derneği (ADYAR) Başkanı Mahmut Eraslan, her geçen gün İslam coğrafyasının haçlı zihniyetinin kıskacında kan gölüne çevrildiğini belirterek, “Bütün Avrupa’nın merkezinde, Bosna’da yaşanan soykırım, Arakan’da yaşanan insanlık dramı, Suriye’de kimyasal silahlarla katledilen Müslümanlar, ölenler hep Müslüman. Yine Müslüman, yine Müslüman. Saldırganlığın ve hukuksuzluğun geldiği son nokta olarak siyonizm kuklası olan Trump, aracılığıyla ilk kıblemiz Küdüs’ü işgalci siyonistlerin emirleri doğrultusunda başkent etme cüretinde bulunmuştur” diye konuştu.

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ise İsrail’in 60 Filistinliyi öldürmesi ve binlerce masumu yaralamasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınadıklarını belirterek, “ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın göz bebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail’e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz” şeklinde konuştu.

Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla bir süre tekbir getiren grup daha sonra olaysız dağıldı.