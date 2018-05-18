Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto eden Filistinli sivillere İsrail askerleri ateş açıp, 62 kişinin ölümüne sebep oldu. Ülke genelinde protestolar sürerken, Adana Kemeraltı Camii’nde yaşamını yitiren Filistinliler için cuma namazı çıkışı Mazlum-Der üyelerince gıyabi cenaze namazı kılınarak, dualar edildi.

Edilen duada, “Dualarımızın her bir kelimesini zalim İsrail’e, zalim siyoniste atılan bir taş olarak kabul eyle ya Rabbi. Dualarımızı onların başlarında parala ya Rabbi” ifadelerine yer verildi.

Kılınan namaz ve edilen duadan sonra grup adına açıklama yapan Orhan Göktaş, İsrail’in, Filistin halkına yapmış olduğu planlı programlı, kitlesel katliamları protesto etme amacıyla toplandıklarını belirterek, “Mazlum-Der Adana Şubesi olarak yapmış olduğumuz bu program, Amerika Birleşik Devletleri’nin konsolosluğunu Tel-Aviv’den Kudüs’e taşıması sonucu sivil Filistinlilerin yapmış olduğu gösterilere ateşle cevap vermesi ve Filistinlileri şehit etmesi sebebiyle gıyabi cenaze namazıdır” diye konuştu.

Grup daha sonra ellerinde Filistin bayraklarıyla İnönü Parkı’na yürüdü. Yürüyüşten sonra grup olaysız dağıldı.