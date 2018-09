Firari asker ile arkadaşı çaldıkları otomobilin lastikleri patlayınca yakalandı

Adana'da askerden kaçıp arkadaşıyla birlikte otomobil çalıp gezen firari, aracın lastiği patlayınca polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Belediyevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 30 Ağustos günü Hüseyin Kozak akşam evinin önüne koyduğu modifiye otomobilini sabah kalktığında yerinde göremedi. Bunun üzerine Kozak Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliğine başvurdu.

100 güvenlik kamerası incelendi

Polis olay yerine giderek çevrede önce güvenlik kamerası çalışması başlattı. Yapılan çalışmada otomobilin çalınma anına ait güvenlik kamerası görüntüsü bulundu. Ancak zanlılar çok belli olmadığı için otomobilin gidiş güzergahında yaklaşık 100 kamera an be an incelendi. Polis yapılan bu incelemelerde zanlıların Pozantı tarafından Niğde'nin Çamardı ilçesine doğru gittiğini saptadı.

Lastiği patlamış halde bulundu

Polis güvenlik kameraları sayesinde otomobilin Niğde'nin Çamardı ilçesi yakınlarında terk edilmiş halde buldu. Polis otomobilin 4 lastiğinin de patladığını belirledi. Polis zanlıların bu nedenle otomobili bırakıp kaçtığını saptadı. Polis otomobilde parmak izin çalışması yaptı ancak zanlıların parmak izi kalmaması için otomobili bez ile sildikleri belirlendi. Ayrıca zanlıların otomobilin plaka tanımı sistemine (PTS) düşerek gittiği yerlerin belirlenmemesi için de otomobilin ön plakasının çıkarıldığı belirlendi.

3 kez askerden kaçıp otomobil çalmış

Polis yaptığı bu tespitlerden sonra otomobili çalan zanlıların kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Polis PTS kayıtlarından yaptığı bir çalışmada otomobili süren bir kişinin kayıtlarda kolunda dövme olduğunu saptadı. Bundan yola çıkarak oto hırsızlığı yapan zanlıların fotoğraflarına bakıldığında Samsun'da askerlik yaparken daha öncede iki kez kaçıp otomobil çalan Oğuzhan İ.'ye benzediği belirlendi. Polis, askerin birliği ile irtibata geçip zanlının birliğinde olup olmadığını sordu. Polis zanlının yine firar ettiğini belirledi. Polis şüphelinin evine baskın düzenledi. Yapılan baskında yakalanan zanlı hırsızlık olayını arkadaşı Ali K. ile yaptığı söyledi.

Borca yakıt almışlar

İki zanlıyı da yakalayıp emniyete getiren polis, şahısların bir akaryakıt istasyonundan veresiye yakıt aldığını da saptadı. Hatta aldıkları yakıt azalınca girdikleri bir istasyondan daha veresiye yakıt almaya çalıştıkları ancak alamadıkları ortaya çıktı. Zanlı Ali K.'nin Niğde tarafında bir inşaatta çalıştığını, burada alacağı olduğu için oraya gitmek üzere yola çıktıklarını söylediği öğrenildi. Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılar tutuklandı.