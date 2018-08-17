Firari hükümlü hırsızlık yaparken yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yağma ve 3 evden hırsızlık yaptığı için 20 yıl 8 ay hapis cezası alan hükümlü Ömer Kabasakal (38), Osmaniye Toprakkale Cezaevine girdi. Ancak hükümlü 6 Ağustos 2018 günü cezaevinden firar etti. Hükümlü firar edince Adana’ya gelebileceğini tahmin eden Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis hükümlünün Çınarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde bir markete girdiğini tespit etti. Polis hükümlüyü market çıkışında beklemeye başladı. Bu arada hükümlü marketten çıkınca bir kadın hemen arkasından çıkıp bağırmaya başladı. Bu arada polisleri fark eden hükümlü kaçtı. Polis kısa süren kovalama sonrası hükümlüyü yakaladı. Yapılan aramada hükümlünün cebinden markette çaldığı cep telefonu da bulundu. Cep telefonu sahibine teslim edilirken hükümlü emniyete getirildi. Kabasakal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye oradan da cezaevine götürüldü.