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31 Mayıs 2018 09:04

Firari hükümlü kaynanasının evinde yakalandı

Adana’da yağma ve dolandırıcılık suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü, kaynanasının evinden kaçarken yakalandı.

Firari hükümlü kaynanasının evinde yakalandı

31 Mayıs 2018 09:04


Edinilen bilgiye göre olay Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre hakkında silahlı yağma ve başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçlarından 14 yıl 2 ay hapis cezası alan Lokman Bingöl cezaevine girdi. Ancak hükümlü bir süre sonra cezaevinden firar etti. Bingöl’ün firar etmesinin ardından polis alarma geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Bingöl’ün Adana’da olduğunu tespit etti. Polis, yaptığı çalışmada hükümlünün adresinde kalmadığını, kaynanasının evinde kaldığını belirledi. Polis eve baskın yaparak evin etrafını çevirdi. Polis hükümlüyü almak için kapıyı çaldığında ise Bingöl damdan kaçmak isterken polis tarafından yakalandı. Hükümlü emniyete getirilerek işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye oradan da cezaevine gönderildi.




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