Firari hükümlü trende yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, Adana’nın Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği, "kasten adam öldürme" suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezası alarak Toprakkale Cezaevinde yatan hükümlü İsmail Aydoğan Çağıltı’nın kaçtığı bilgisini aldı. Ekipler, hükümlünün Adana’ya gelme ya da Adana üzerinden diğer illere kaçma ihtimalini değerlendirerek çalışma başlattı. Güven Tim ekipleri, hükümlünün Toprakkale’den trene binerek kaçabileceği ihtimaline karşı istasyonlarda arama yapmaya başladı. İncirlik İstasyonu’nda trende kontrol yapan Güven Tim ekipleri hükümlüyü yakaladı. Polise başka bir isim ibraz eden şahsın emniyette parmak izinden aranan hükümlü olduğu belirlendi. Cezaevinden kaçtıktan sonra 24 saat geçmeden yakalanan Çağıltı, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, daha sonra da cezaevine götürüldü.