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02 Eylül 2018 09:47

Firari hükümlü yakalandı

"Hırsızlık, silahla tehdit ve ateşli silahları ile bıçakları izinsiz satmak" suçlarından 14 yıl 4 ay 5 gün hapis cezasına mahkum edilen cezaevi firarisi Adana polisi tarafından yakalandı.

Firari hükümlü yakalandı

02 Eylül 2018 09:47


Edinilen bilgiye göre, İdris Abiş, "Hırsızlık, silahla tehdit ve ateşli silahları ile bıçakları izinsiz satmak" suçlarından 14 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası alarak cezaevine girdi. Ancak Abiş bir süre öne Hatay Yayladağı Açık Cezaevinden firar etti. Hükümlünün firari üzerine 81 ile yakalanması için talimat gönderildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri şahsın Adana’da olabileceğini değerlendirerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmada hükümlünün merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis tespit edilen adrese baskın yaptı. Polisi gören hükümlü dama çıkıp kaçmaya çalışırken yakalandı. Emniyete getirilip işlemleri tamamlanan hükümlü önce adliyeye sonra cezaevine gönderildi.




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