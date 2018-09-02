Firari hükümlü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İdris Abiş, "Hırsızlık, silahla tehdit ve ateşli silahları ile bıçakları izinsiz satmak" suçlarından 14 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası alarak cezaevine girdi. Ancak Abiş bir süre öne Hatay Yayladağı Açık Cezaevinden firar etti. Hükümlünün firari üzerine 81 ile yakalanması için talimat gönderildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri şahsın Adana’da olabileceğini değerlendirerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmada hükümlünün merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis tespit edilen adrese baskın yaptı. Polisi gören hükümlü dama çıkıp kaçmaya çalışırken yakalandı. Emniyete getirilip işlemleri tamamlanan hükümlü önce adliyeye sonra cezaevine gönderildi.