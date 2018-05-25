Fıtığın kendi kendine geçmesini beklemeyin

Okay Mehmet Ergenoğlu, ağır kaldırmadan kronik kabızlığa, öksürükten idrar yapma zorluğuna kadar birçok sorunun fıtığa neden olabildiğini, her yaştan insanda görülebilen fıtıkların kendi kendine geçmesini beklemenin doğru olmadığını ve zaman kaybedilmeden onarılması gerektiğini söyledi.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Okay Mehmet Ergenoğlu, karın duvarındaki zayıflamış veya yırtılmış alandan çıkan karın içi organların cilt altında şişlik oluşturmasının fıtık olarak tanımlandığını ifade ederek, “Tüm karın duvarı fıtıkları doğumsal veya sonradan oluşan zayıf noktalardan çıkıyor. Yeni doğan çocuktan ileri yaştaki kişilere kadar kasık fıtıkları her yaştan kadın ve erkekte görülebiliyor. Tüm fıtıkların yüzde 90’ını kasık fıtıkları geri kalan bölümünü ise göbek ve kesi yeri fıtıkları oluşturuyor. Kasık fıtıkları erkeklerde, göbek fıtıkları ise kadınlarda daha sık ortaya çıkıyor” dedi.

Ergenoğlu, uzun süre ayakta kalmak, öksürmek ve ıkınmak gibi karın içi basıncının farklı sebeplerle artmasının fıtığın ortaya çıkışını da kolaylaştırdığını, ortaya çıkan ve kaybolduğu görülen şişliğin özellikle sırt üstü uzanıldığında fıtık kesesi içindeki organların karın içine geri dönmesi nedeniyle kaybolduğunu ifade etti.

Karın duvarı fıtıklarının yaklaşık yüzde 90’ını kasık fıtıklarının oluşturduğunu hatırlatan Dr. Okay Mehmet Ergenoğlu, erkeklerde 9 kat fazla görülen bu sorunun bazen doğum sonrası kapanması gereken kasık kanalının kapanmaması veya yaşamın ilerleyen döneminde açılması sonucu ortaya çıktığını belirtti. Ergenoğlu, bazı kasık fıtıklarının ise karın adalesinin zorlanıp yırtılmasıyla geliştiğini söyledi.

Fıtığa bağlı şişlik çok tipik olduğundan hastaların birçoğu kendilerinde kasık fıtığı geliştiğini fark ederek hekime başvurduğunu kaydeden Ergenoğlu, şunları söyledi:

“Bazı hastalarda karın ağrıları ve şişkinlik gibi şikayetlerde oluşabiliyor. Yemeklerden sonra ortaya çıkan bu ağrılar kramp şeklinde, ancak hafif şiddette görülüyor. Bazen de kabızlık yapabiliyor. Henüz başlangıç aşamasındaki kasık fıtıkları özellikle sporcularda veya atletik yapılı kişilerde şişlik olmaksızın kronik ağrıyla ortaya çıkabiliyor. Nokta fıtığı denilen bu durumda ise hastaya kasık bölgesine ultrasonografi ile bakıp bağırsakların fıtık kanalına girip girmediği ve ağrıya neden olacak başka bir patoloji olup olmadığının araştırılması gerekebiliyor.”

Boğulmuş fıtıklar aciliyet gerektiriyor

Fıtık içindeki bağırsakların yırtığın olduğu yere sıkıştığı durumun boğulmuş fıtık olarak tanımlandığını ve kısa süre içinde o bölgede ağrı başladığı belirten Dr. Ergenoğlu, “Tedavi edilmeyen fıtıkların bu noktaya gelmesi son derece ciddi bir durumdur. Ayrıca boğulmuş kasık fıtığı erkeklerde testislerin de zarar görmesine neden olabilir. Büyük kasık fıtıkları bazen erkeklerde cinsel sorunlara yol açabilir. Bu sorunların önemli bir kısmı dış görünüşün oluşturduğu psikolojidir. Bu endişe de sağlıklı bir cinsel yaşama mani olabiliyor. Kasık fıtıkları zamanında onarılmadığı takdirde uzun süre içinde kronik isteksizlik veya iktidar sorunları oluşturabilir” dedi.

Kasık fıtığının bilinen tek tedavi yönteminin cerrahi olduğunu hatırlatan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ergenoğlu, “Kasıkta fıtığa neden olan karın duvarındaki fiziki bir durum olan yırtığın, yine fiziki olarak kapatılması tek çaresidir. Bazı hastalar fıtık bağı veya korse kullanmakla biraz rahatladıklarını hissedebilir, ancak bunlar fıtığın tedavisine katkı sağlamaz, fıtığın oluşturduğu olası risklerden de korumaz. Tedavide laparoskopik onarım veya klasik açık cerrahi uygulanabiliyor” ifadelerini kullandı.