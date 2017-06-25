Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2017 23:12

Foseptik çukurunda ölen 4 kişinin cenazesi morga getirildi

Adana’da foseptik çukuruna düşerek hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Foseptik çukurunda ölen 4 kişinin cenazesi morga getirildi

25 Haziran 2017 23:12

Ölenlerin yakınları cenazeler ambulanstan indirilirken gözyaşlarına boğuldu.


Olay, saat 20.30 sıralarında Aladağ ilçesine bağlı Meydan Yaylası’nda meydana geldi. İddiaya göre, hamile olduğu belirtilen Serpil Kurt, foseptik çukuruna düştü. Serpil Kurt’un düştüğünü gören akrabaları Harun Cihan (33), Cihat Cihan (33) ve Erol Köse hamile kadının yardımına koştu. Kurt’u çıkarmak isteyen 3 yakını da çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla jandarma, çukura düşen 4 kişinin cansız bedenine ulaştı. Ölen 4 kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere askeri helikopter ile Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna getirilirken çevik kuvvet polisleri de yoğun güvenlik önlemi aldı. Bu sırada ölenlerin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Cenazeler otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    33°C
  • Çarşamba
    Açık
    33°C
  • Perşembe
    Açık
    32°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 2 ŞEVVÂL 1438
  • 26 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:10
  • Güneş :05:14
  • Öğle :12:52
  • İkindi :16:44
  • Akşam :20:10
  • Yatsı :21:58
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!