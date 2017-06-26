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26 Haziran 2017 01:41

Foseptik çukurunda ölen kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi

Adana’da foseptik çukuruna düşüp hayatını kaybeden 4 kişiden Serpil Kurt’un cenazesi otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Foseptik çukurunda ölen kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi

26 Haziran 2017 01:41


Olay, saat 20.30 sıralarında Aladağ ilçesine bağlı Meydan Yaylası’nda meydana geldi. İddiaya göre, hamile olduğu belirtilen Serpil Kurt, foseptik çukuruna düştü. Serpil Kurt’un düştüğünü gören akrabaları Harun Cihan (33), Cihat Cihan (33) ve Erol Köse hamile kadının yardımına koştu. Kurt’u çıkarmak isteyen 3 yakını da çukura düştü. Çukurda bulunan metan gazından zehirlenen şahıslar hayatlarını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla jandarma, çukura düşen 4 kişinin cansız bedenini çıkarttı. Ölen 4 kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere askeri helikopter ile Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Cenazelerin otopsi işlemleri de tamamlandı. Serpil Kurt’un cenazesi öğlen namazına mütakip İmamoğlu’nda defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Harun Cihan,Cihat Cihan ve Erol Köse’nin cenazeleri sabah saatlerinde yakınlarına teslim edilecek.




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