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26 Haziran 2017 09:00

Foseptik çukurunda ölenlerin cenazeleri alınıyor

Adana’da foseptik çukuruna düşüp hayatını kaybeden 4 kişiden Erol Karakuş’un cenazesi otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Foseptik çukurunda ölenlerin cenazeleri alınıyor

26 Haziran 2017 09:00


Aladağ ilçesine bağlı Meydan Yaylası’nda foseptik çukuruna düşen Serpil Kurt’u kurtarmak isterken akrabaları Harun Cihan (33) ve Cihat Cihan (33) ile birlikte hayatını kaybeden Erol Karakuş’un otopsi işlemi tamamlandı.


Erol Karakuş’un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından teslim alındı. Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla götürülen Karakuş’un cenazesi Aladağ ilçesine bağlı Meydan Yaylası’nda toprağa verilecek. Cenazenin alınması sırasında yakınları gözyaşlarına boğuldu.


Hamile olduğu bildirilen Serpil Kurt’un cenazesi İmamoğlu ilçesinde Harun Cihan ve Cihat Cihan’ın cenazeleri ise Adana’da toprağa verilecek.




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