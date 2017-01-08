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08 Ocak 2017 11:22

Fotoğraflarla eski Adana sergi ve söyleşisi

Fotoğraflarla eski Adana sergi ve söyleşisi

08 Ocak 2017 11:22

Mimarlar Odası Adana Şubesi, Adana’nın Eski Fotoğrafları Grubunun katılımı ile Adana’nın Kurtuluş Bayramı nedeniyle 1922 yılından günümüze kadar çekilmiş Adananın eski fotoğrafları sergisi ve "Fotoğraflarla Adana" söyleşisi düzenlendi.
Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Ozan Tüzün, mimarlar ve Adana’nın Eski Fotoğrafları Grubu’nun katıldığı sergi ve söyleşinin açılış konuşmasını yapan Mimarlar Odası Adana Şube Başkan Yardımcısı M. Murat Ulaş, “5 Ocak 1922, sadece Adana’nın kurtuluşu değil, aynı zaman da 1921 Ekim’de imzalanan Ankara anlaşmasıyla başlayan süreçte Cumhuriyetimizin ilanından önce Ankara Hükümetinin dünya tarafından kabul edilmesinin ve emperyalist işgal zincirlerinin kırılmaya başlanmasının da belgesidir" dedi.
Adana’nın Eski Fotoğrafları Grubu yöneticilerinden Nuri Erbaz, Adana’nın işgal dönemi fotoğrafları ile Adana’nın önemli akslarının zaman içindeki değişimlerini kapsayan slayt sunum yaptı.
ÇÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Duygu Saban Ökesli ise yaptığı sunumda koruma bilincinin gelişmediği eski yıllarda restorasyonların beton kullanarak yapıldığından yapıya fazladan yük getirmesi sonucu daha hızlı deformasyonlara yol açtığını, bu durumun da yapının özgün haline bir anlamda ihanet olduğunu ifade etti.



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