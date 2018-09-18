Fuhşun şifresi "ekmek" ve "emmi"

Adana'da "fuhuş amaçlı çete kurarak üye olup yöneten" şahıslara yönelik şafak vakti 14 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, çetenin polise yakalanmamak için telefonda konuşurken polise "emmi" müşteriye ise "ekmek" dediği ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerine Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde gece yol kenarında ve dolmuş duraklarında bekleyen kadınların fuhuş yaptığı ihbarı geldi. Polis bu ihbar üzerine 2 ay önce harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle mağdur kadınları ve tespit edilen zanlıları polis teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı.

"Piknik yapıyor gibi fuhuş yapanları takip ediyor"

Polis yaptığı takip sonucunda fuhuş yaptıran kişilerin çete olduğunu, çete liderliğini "faça kral" lakaplı Mehmet Y.'nin (35) yaptığını, yardımcılığını ağabeyi Burhan Y.'nin (42), onun yardımcılığını ise İbrahim E.'nin (28) yaptığını saptadı. Polis Mehmet Y.'nin Beyazevler Mahallesi'nde üniversiteye giden yolda boş alana gelerek burada yol kenarında fuhuş amaçlı bekleyen kadınları kontrol ettiğini, bunu yaparken de yanına semaverini ve yiyeceklerini alıp piknik yapıyor gibi davrandığını tespit etti.

"Benden izinsiz burada fuhuş yapılmaz"

Polis yapılan tespitlerde 12 kadına çetenin fuhuş yaptırdığını sürekli fuhuş yapacak yeni kadınların da bulunduğunu belirledi. Polis ayrıca çete lideri Mehmet Y.'nin alana çeteye çalışmayan ancak yola fuhuş amaçlı gelen kadınları çağırıp "burada benden izinsiz kimse fuhuş yapamaz" diyerek ya kendileri için çalışmasını ya da alandan gitmesini sağladığını saptadı. Ayrıca çete üyeleri Deniz S.(23), Ali K. (18), Emrah B. (33), S.B.(17), S.H. (16), Ş.T.'nin (17) fuhuş yapan kadınları takip edip fuhuş yaptıktan sonra müşterilerin parayı verip vermediğini, kadınlara zarar verip vermediğini takip ettiğini belirleyen polis, Murat Ü. (43), Ufuk E. (34), Kadir K. (44) ve Merve D.'nin (23) ise çeteye fuhuş yaptırmak için kadın temin ettiğini saptadı. Mustafa G. (44) isimli şahsın ise fuhuş amaçlı kadınları yola getirip götürdüğü ileri sürüldü.

Yurttan ayrılan kıza fuhuş yaptırıldı

Polis ayrıca çetenin yurttan ayrılan kimsesiz kızları da ağına düşürme için fırsat kolladığını belirledi. Merve D.'nin de yurttan ayrılan bir kız olduğu, gidecek yeri olmadığı ve parasız kaldığı için çeteye üye olup fuhuş yapmaya başladığı, ayrıca çeteye katıldıktan sonra örgüte fuhuş yapmaları için kadın bulduğunu belirledi.

Polis "emmi", müşteri "ekmek"

Bu arada çete üyeleri telefon konuşmaları yaparken polise yakalanmamak için de şifreli konuştukları ortaya çıktı. Çete üyelerinin fuhuş yapan kadınların yol kenarında polise yakalanmaması için gözcülük yapıp polis gelirken kadınları arayarak "emmiler geliyor kaçın" dedikleri ortaya çıktı. Ayrıca örgüt üyelerinin bir operasyonda yakalanmaları durumunda teknik takipte ortaya çıkmaması için telefonda müşteri yerine "ekmek" dedikleri saptandı. Polis tüm bu tespitleri yaptıktan sonra bugün şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Polis 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaparak çete lideri ile birlikte 14 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanmak için emniyete getirildi.

Zanlılar "fuhuş amaçlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak", "fuhşa yer temin etmek", "fuhşa aracılık etmek, "zorla fuhuş yaptırmakla" suçlanıyor. Polisin tespitine göre 12 mağdur kadın bulunuyor.