Fuhuş çetesi "dayak timi" kurmuş

Adana'da fuhuş çetesi kurarak 12 kadına fuhuş yaptırdığı ileri sürülen 13 zanlı adliyeye sevk edildi. Çete liderinin kendi sevgilisine de fuhuş yaptırdığı ortaya çıkarken, az para kazanan kadınlara ise "Ben sizden daha iyi çalışırım" diye sitem ettiği öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri Beyazevler Mahallesi'nde yol kenarında otostop yaparak araçları durduran kadınların fuhuş yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. 2 ay boyunca polis atık kağıt toplayıcısı ve temizlik görevlisi olarak hem karadan hem havadan drone ile fuhuş yapan ve yaptıranları takip etti. Polis sonunda Mehmet Y.'nin kurduğu bir fuhuş çetesi olduğunu tespit edip 18 Eylül günü şafak vakti operasyon yaptı. Operasyonda çete lideri ve yardımcılarıyla birlikte 13 kişi gözaltına alındı. Zanlılar 3 gün boyunca emniyette sorgulandı. Zanlıların sorgularında ilginç olaylar olduğu ortaya çıktı.

Telefon dinlemesine takılan kişinin kendisi olmadığını söyleyen çete lideri Mehmet Y.'nin, “Fuhuşla alakam yok. Ben minibüsümde köfte ekmek satıyorum” dediği öğrenilirken, diğer zanlıların Mehmet Y. hakkında “Biz onu hiç köfte ekmek satarken görmedik” diye ifade verdiği ortaya çıktı.

Öte yandan çete lideri Mehmet Y.'nin kebap ustası ağabeyi Burhan Y.'nin “Kardeşim beni ‘minibüste kebap satacağız' diye kandırdı. Ama kebap yerine kadın sattık” diye ifade verdiği ileri sürüldü.

Çete lideri Mehmet Y.'nin az para kazanan kadınlara ise sinirlendiğinde “Ben bile sizden daha iyi çalışırım” diye sitem ettiği öğrenildi.

Bu arada, kadınların gece ıssız yerlerde fuhuş yaptığı, bu sırada bazı müşterilerin para vermeyip kadınları da dövmesi üzerine çete üyesi S.O., Ş.T. ve S.B. isimli çocuklardan oluşan 'dayak timi' kurularak fuhuş yapmaya giden kadınlar takip edilerek zorluk çıkartan müşterilerin bu çocuklar tarafından darp edildiği ortaya çıktı. İlişkiye girmek için arabasına aldıkları kadınları kaçırmamaları için motosikletlerle takip ettirdikleri tespit edilen çetenin üyelerinden Ufuk E.'nin “Sevgilim D.C.'yi evlenene kadar pazarlayacaktım” diye ifade verdiği ortaya çıktı.

Ayrıca çete liderinin sevgilisine de fuhuş yaptırdığı, ancak sevgilinin ifade verirken çete liderini tanımadığını söylediği öğrenildi.

Sorguları tamamlanan 3'ü çocuk 13 kişi adliyeye sevk edildi.