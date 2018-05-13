Furkan’ın kayıt dışı kasası operasyonuna 5 tutuklama

Gözaltına alınan 26 zanlıdan 5’i tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik 30 Ocak’ta, Adana merkezli 3 ilde düzenlediği operasyon sonucu aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul’un da bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Vakfa yönelik elde edilen bilgiler doğrultusunda geçen hafta da Adana polisi, Adana, Elazığ, Malatya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay, Konya ve İzmir’de tespit ettiği adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Vakfın, akademi ve finans kaynaklarından sorumlu olan 23 kişi ilk etapta daha sonra da 3 kişi olmak üzere 26 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, evlerde yaptıkları aramada ise dergi, CD, hard disk ve evrak ele geçirdi. Şüphelilerin, vakfın kayıt dışı para trafiği kontrol eden kişiler olduğu ifade edildi.

Ele geçirilen çok sayıda evrak ve belgede yapılan incelemede, vakıf yöneticilerinin birçok alanda elde ettikleri gelirleri kayıt dışı olarak sakladıkları belirlendi. Ayrıca Furkan Vakfı üyelerinin belli dönemlerde bir araya gelerek, ’İnfak’ (Nafaka vererek bir kimsenin geçimini sağlamak) toplantıları düzenlediği, dernek yöneticilerinin Kur’an-ı Kerim’den ayetler okuyup, bağış yapacak olan kişileri motive ettiği kaydedildi. ’1 lira infak bağışı yapan 700 lira kazanır’ diyerek para toplayan yöneticilerin, bu yöntemle milyonlarca lira gelir elde ettiği belirtildi.

Ekipler ayrıca gözaltına aldıkları bir markette asgari ücretle çalışan Gürbüz K.’nin hesaplarını incelemeye aldı. Polis, yaptığı araştırmada Gürbüz K.’nin hesaplarında 8 yılda 80 milyon liralık işlem hacmi olduğunu ortaya çıkardı. Aynı zamanda Furkan Vakfı’nda temizlikçi olarak da çalışan Gürbüz K. paralardan haberi olmadığını söyledi. Vakfa ait olduğu iddia edilen paraların ise, yine vakıf çalışanı Veysel D. ve örgütün kasası olan iş adamı Koray S.’nin hesaplarında sürekli yer değiştirildiği ortaya çıktı. Şüphelilerin ise operasyondan kısa süre önce paraları bankadan çektiği anlaşıldı.

Gözaltındaki vakfın il temsilcileri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 26 zanlı emniyetteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edildi. Gece yarısına kadar devam eden mahkemede örgütün kasası olarak tabir edilen Gürbüz K. ile kayıt dışı parayı tuttukları ileri sürülen Hasan D., Koray S., Veysel D. ve Hasan K. tutuklandı. Diğer zanlılar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.