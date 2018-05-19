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19 Mayıs 2018 22:22

Galatasaray taraftarı Adana caddelerine sığmadı

Galatasaray’ın şampiyon olmasıyla Adana’da sokaklara dökülen sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Galatasaray taraftarı Adana caddelerine sığmadı

19 Mayıs 2018 22:22


Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda İzmir temsilcisi Göztepe ile karşılaştı. İzmir Bornova Stadyumu’nda oynanan maçta Galatasaray rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray’ın şampiyon olmasıyla Adana’daki Galatasaray taraftarları caddelere döküldü.


Birçok caddeyi trafiğe kapatan sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk şarkıları ve marşlar eşliğinde doyasıya eğlendi. Galatasaray taraftarı, meşale ve sarı-kırmızı bayraklar ile şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Bazı Galatasaraylı taraftarlar ise şampiyonluğu araçlarıyla konvoy yaparak kutladı.




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