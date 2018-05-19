Galatasaray taraftarı Adana caddelerine sığmadı

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda İzmir temsilcisi Göztepe ile karşılaştı. İzmir Bornova Stadyumu’nda oynanan maçta Galatasaray rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray’ın şampiyon olmasıyla Adana’daki Galatasaray taraftarları caddelere döküldü.

Birçok caddeyi trafiğe kapatan sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk şarkıları ve marşlar eşliğinde doyasıya eğlendi. Galatasaray taraftarı, meşale ve sarı-kırmızı bayraklar ile şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Bazı Galatasaraylı taraftarlar ise şampiyonluğu araçlarıyla konvoy yaparak kutladı.