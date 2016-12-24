Adanaspor Teknik Direktör Yardımcısı Serhat Galimane, Medipol Başakşehir müsabakasının ardından aldıkları 1 puan için futbolcularına teşekkür ederek, “Bugün arkadaşların sahada verdiği mücadele yarışın devam ettiğinin bir göstergesiydi” dedi.

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig’inn 16. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktör Yardımcısı Serhat Galimane, aldıkları 1 puan nedeniyle oyuncularına teşekkür ederek şunları söyledi:

“Maç izleyenler sahada mücadele etmeye inanmış bir Adanaspor görecek demiştim. Bu anlamda maç bittikten sonra da mücadele etmenin verdiği mutluluğu yaşıyoruz ama rakibimizin de gücünün farkında olarak sahaya çıktık. Namağlup gelmek buraya kadar Abdullah hocanın ve ekibinin başarısı, futbolcu arkadaşların başarısı. Bu anlamda biz de durumun farkındaydık. Futbolu çirkinleştirmeden, güzelleştirmek adına da herkes ekstra mücadele etti. Bu anlamda da normal şartlarda beraberliğe sevinmek benim yapımda yok ama bugün Başakşehir’den alınan 1 puanın ilerleyen haftalarda bizim için önemli olabileceğini de düşünüyoruz. Geçen hafta özellikle kullandığım kelime vardı. ’Yarış bizim için yeniden başladı’ diye. Bugün için ise devam etiğinin en azından bir göstergesiydi arkadaşların sahada verdiği mücadele.”