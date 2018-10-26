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Gasp zanlıları adliyeye sevk edildi

Adana’nın Kozan ilçesinde geçtiğimiz ay otomobile zorla bindirdikleri bir kişinin 4 bin lira nakit parasını, cep telefonu ve cüzdanını gasp ettikleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde geçtiğimiz ay otomobile zorla bindirdikleri bir kişinin 4 bin lira nakit parasını, cep telefonu ve cüzdanını gasp ettikleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde, T.A . adlı tablacılık yaparak geçimini sağlayan bir kişinin içinde 4 kişi bulunan bir otomobile zorla bindirildiği ve daha sonra gasp edildiği iddiasıyla emniyet müdürlüğüne giderek şikayetçi olmuştu. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri mağdur T.A.'nın 4 bin lira nakit para, cep telefonu ve cüzdanını gasp ettikleri iddia edilen zanlıları yakalamak için ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Aranan kişilerden BA. MB. ve ME. gözaltına alındı. 5 ayrı adres ve 2 araçta yapılan aramada, 2 av tüfeği, 5 dolu kartuş ele geçirildi


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.


Zanlıların adliyedeki sorguları devam ediyor

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