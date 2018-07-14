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14 Temmuz 2018 10:12

Gaybubet evinde yakalanan ’ilçe imamı ve sohbet ablası’ evli çıktı

Adana’da terör örgütü ‘FETÖ/PDY’nin, ‘gaybubet evi’ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde ilçe imamı ve sohbet ablasının evli olduğu ortaya çıktı.

Gaybubet evinde yakalanan ’ilçe imamı ve sohbet ablası’ evli çıktı

14 Temmuz 2018 10:12

Akrabalarına ait nüfus cüzdanlarına kendi fotoğraflarını yapıştırarak kimliklerini gizlemeye çalışan FETÖ’cü karı-koca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öğretmen olan çiftin, daha önce örgütle bağlantısı nedeniyle meslekten ihraç edildiği öğrenildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kahramanmaraş’ta terör örgütü ‘FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında bir süre önce öğretmenlik mesleğinden atılarak ihraç edilen ve her yerde aranan Emrah A. ve eşi Sevilay A.’nın izine Adana’da ulaştı. Polis, zanlıların saklandığı merkez ilçe Çukurova’ya bağlı 100. Yıl Mahallesi’ndeki ‘gaybubet evi’ne operasyon düzenledi.



Sahte kimlikle yakalandılar


Kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan Emrah A.’nın, örgütün Kahramanmaraş’ın Andırın sözde ‘ilçe imamı’, eşi Sevilay A.’nın da sohbet ablası olduğu ortaya çıktı. Kimliklerini gizlemek için yakınlarına ait nüfus cüzdanına kendi fotoğraflarını yapıştıran zanlıların, örgütle bağlantısı nedeniyle de bir süre önce öğretmenlik mesleğinden atılarak ihraç edildiği öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan karı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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