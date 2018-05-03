Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 10:56

Gaybubet evinde yakalanan şüpheli koca tutuklandı, karısına ev hapsi

Adana’da FETÖ’nün gaybubet evinde yakalanan ve üniversite öğrencilerin beynini yıkayarak örgüte katmak için çalışma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen koca tutuklandı, eşine ev hapsi cezası verildi.

Gaybubet evinde yakalanan şüpheli koca tutuklandı, karısına ev hapsi

03 Mayıs 2018 10:56


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü operasyonları kapsamında aranan F.Ö., teslim oldu. ‘Etkin pişmanlık’ yasasından yararlanan ve bildiği her şeyi anlatan F.Ö.’nün ifadesi doğrultusunda ByLock kullanıcısı öğretmen Abdülkadir K. (33) ve Şule K.’nın (31) ismine ulaşıldı.


F.Ö.’nün ifadesi doğrultusunda karı kocanın merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde örgütün gaybubet evinde kaldıkları belirlendi. Polis yapılan şok baskında karı kocayı gözaltına alınarak emniyete götürülürken evde bulunan 2 adet telefona el konuldu. Şule K.’nın üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere ev bularak yerleştirdiği ve öğrencilerin beynini yıkayarak örgüte kazandırmaya çalıştığı ileri sürülürken kocası Abdülkadir K.’nın öğrenci evlerinden sorumlu olduğu iddia edildi.


Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen zanlılardan Abdülkadir K. eşi Şule K. adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Abdulkadir K. basın mensuplarına el sallayıp "işlem tamam" işareti yaptı. Zanlılardan koca çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, kadına ev hapsi cezası verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç