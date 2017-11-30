Gazeteci Yüksel Hançerli 50. yılında Arka Plan’da

Uzun yıllar, Türkiye’de ulusal gazetelerde foto-muhabiri olarak görev yapan, TRT kameramanı Yüksel Hançerli, Arka Plan Fotoğraf Derneği’nde 50. yıl pastası kesti.

50. yıl pastasını Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ve Dernek Başkanı Niyazi Sertkalaycı ile kesen Yüksel Hançerli, etkinlikte ayrıca ‘Adana’dan Eğitim Manzaraları’ isimli gösteriyi izleyicilerle buluşturdu.

50 yılın birikimini anlatan Yüksel Hançerli, haberciliğin ve fotoğrafın nasıl bir belge olduğunu katılımcılara aktardı. Hançerli, ayrıca ‘Sağlıklı Yaşam İçin Girit Yemekleri’ isimli bir sunumda gerçekleştirdi.

Etkinlik sonunda konuşan Arka Plan Fotoğraf Derneği Başkanı Niyazi Sertkalaycı, “Yüksel hoca gibi değerli hocalarımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bizler böylesine değerlere yaşarken sahip çıkmalıyız. Yaşatmalı ve anlatmalıyız. Tecrübelerinden yararlanıp, gelecek nesillere, nasıl olmalıdırı da göstermeliyiz” diye konuştu.

Gazeteciler Cemiyet Başkanı Cafer Esendemir ise “Çukurovalı olarak bu bereketlerden çıkan değerlere sürekli sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Etkinliğe, İHA Bölge Müdürü Adnan Kulak, Basın İlan Kurumu Müdürü Mehmet Ayhan, basın mensupları ve dernek üyeleri katıldı.