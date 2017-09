Ne ailem ne de çocuklarım gözümün önüne gelir, vatan sevgisi her şeyin üstündedir" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şube Başkanı Muhammet Çetin, 1998 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, karakol mevkii Süngültepe’de terörist gruplarla çatışma sonucu el bombasının patlamasıyla yaralanıp gazi oldu. Gazi Çetin, ilk 3 ay hastanede kaldıktan sonra taburcu oldu ancak gazi olduğu için bir daha çok sevdiği askerlik mesleğine dönemedi. Ancak o vatanına hizmeti gazi olarak da sürdürmek için 1.5 yıl önce bu kez Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şube Başkanı oldu. Çetin, burada kendisi gibi gazi olan 450 askere ve 350 de şehit ailesine hizmet veriyor.

Çetin, çatışmada vurulduktan sonra 3 ay hastane dönemi olduğunu belirterek, "Bu 1.5 yıl sonrası yüzümün sol tarafı felç, gözümde görme kaybı, sol kolum ve belimde şarapnel parçaları kaldığı için gazilik unvanıyla şereflenmiş oldum. Şu an kamu kuruluşunda çalışmaktayım ve aynı zamanda Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana şube başkanlığını yapmaktayım. 1.5 yıldır bu görevdeyim burada şehit ve gazi ailelerimize, özellikle de çocuklarına etkinlikler yaparak onlara hizmet etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Şehit olmak isteyen bir kişinin gazilik unvanına erişebileceğine dikkat çeken Çetin şunları kaydetti:

"Ben görev yerine şehit olacağım diyerek gittim ancak Rabbim bize gaziliği nasip etti. Bu vatan için bu bayrak için bu millet için gazi olmak onur verici bir durum. Herkesin yaşamında bir dönüm noktası vardır, ben kendi dönüm noktamı gazilikten öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırıyorum. Benim için en önemli yıllar, günler ve saatler gazilikten sonrasıdır, benim için onur verici bir durumdur."

"Vatan sevgisi her şeyin üstündedir"

Çetin, vatan sevgisinin her şeyin üstünde olduğunu ifade ederek, "Şehit ve gazi ailelerimizin çocuklarına yapmış olduğumuz etkinliklerde onların yüzlerindeki tebessümü görebilmek bizim en büyük ödülümüz. Buradaki yönetim kurulundan arkadaşlar ve ben herhangi bir menfaat ya da maaş almıyoruz tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Şu an hala terörle mücadele devam ediyor bir şehit haberi aldığımda ailem de biliyor ki ağlayacağım. Her zaman şunu söylüyorum devlet şimdi beni çağırsa dönüp arkama bakmam bile. Ne ailem ne de çocuklarım gözümün önüne gelir, vatan sevgisi her şeyin üstündedir" dedi.