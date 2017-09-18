1998 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, karakol mevkisi Süngültepe’de terörist gruplarla çatışma sonucu el bombasının patlamasıyla yaralanıp gazi olan Çetin, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Hakkari’de PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) sivilleri vurduğuna dair açıklamasına tepki gösterdi.

Çetin, dernek başkanı olarak değil, bir gazi olarak açıklama yapmak istediğini ifade ederek, "Gazi Muhammed Çetin olarak şunu söylemek istiyorum. 1998 yılında yani benim yaralandığım yerdeki tepenin arkasındaki teröristleri görme imkanımız olsaydı belki ben gazi olmayacaktım belki de yanımda ki arkadaşlarım şehit olmayacaktı. O teknoloji bize gerekliydi" diye konuştu.

Zamanında "Hero" diye bir İsrail yapımı savaş aracı olduğunu ve herkesin kullandığını ancak Türkiye’nin kullanmasına izin verilmediğine dikkat çeken Çetin, şunları kaydetti:

"Derneğimizde 178 gazimiz ve 62 şehit ailemiz var. Emniyet şehit ailelerimizde dahil olmak üzere 450 gazi ailemiz var, yaklaşık olarak 350’de şehit ailemiz var. Eğer ki bizim kullanmamıza izin verilmiş olsaydı ve şuan kullanılan silahlar o zamanda olsaydı inanıyorum ki şu an gazi ve şehit sayımızda çok büyük bir düşüş olurdu. Bunun için gerekli olduğuna inanıyorum ve teknolojinin en son seviyesi neyse terörle mücadelede bu kullanılmalı."