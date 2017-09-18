Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 09:38

Gazi Çetin: "SİHA olsaydı ben gazi, arkadaşlarım şehit olmazdı"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şube Başkanı Muhammet Çetin, "Benim gazi olduğum olayda SİHA olsa ben gazi, arkadaşlarım da şehit olmazdı" dedi.

Gazi Çetin:

18 Eylül 2017 09:38


1998 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, karakol mevkisi Süngültepe’de terörist gruplarla çatışma sonucu el bombasının patlamasıyla yaralanıp gazi olan Çetin, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Hakkari’de PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) sivilleri vurduğuna dair açıklamasına tepki gösterdi.


Çetin, dernek başkanı olarak değil, bir gazi olarak açıklama yapmak istediğini ifade ederek, "Gazi Muhammed Çetin olarak şunu söylemek istiyorum. 1998 yılında yani benim yaralandığım yerdeki tepenin arkasındaki teröristleri görme imkanımız olsaydı belki ben gazi olmayacaktım belki de yanımda ki arkadaşlarım şehit olmayacaktı. O teknoloji bize gerekliydi" diye konuştu.


Zamanında "Hero" diye bir İsrail yapımı savaş aracı olduğunu ve herkesin kullandığını ancak Türkiye’nin kullanmasına izin verilmediğine dikkat çeken Çetin, şunları kaydetti:


"Derneğimizde 178 gazimiz ve 62 şehit ailemiz var. Emniyet şehit ailelerimizde dahil olmak üzere 450 gazi ailemiz var, yaklaşık olarak 350’de şehit ailemiz var. Eğer ki bizim kullanmamıza izin verilmiş olsaydı ve şuan kullanılan silahlar o zamanda olsaydı inanıyorum ki şu an gazi ve şehit sayımızda çok büyük bir düşüş olurdu. Bunun için gerekli olduğuna inanıyorum ve teknolojinin en son seviyesi neyse terörle mücadelede bu kullanılmalı."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    34°C
  • Çarşamba
    Açık
    34°C
  • Perşembe
    Açık
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç