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01 Haziran 2018 09:40

Gaziden örnek davranış

Hakkari’de bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada yaralanıp tekerlekli sandalyeye mahkum olduktan sonra kendi çabasıyla Vatanda Eğitim Derneği kurarak binlerce öğrenciye ulaşan gazi, bu kez de işitme engelli öğrencilere kıyafet yardımında bulundu.

Gaziden örnek davranış

01 Haziran 2018 09:40


Hakkari Dağ Komando Taburu’nda uzman çavuş olarak görev yapan Sebahattin Aslan (48), 26 Temmuz 1995’te ihbar üzerine Hakkari’nin Karadağlar mevkisine gittikleri sırada PKK ile girilen çatışmada başına isabet eden mermiyle ağır yaralandı. Aslan, önce Diyarbakır Asker Hastanesi’ne getirildi, buradan da Ankara GATA’ya sevk edildi. Hastanede yapılan operasyonların ardından ise Sebahattin Aslan 4 ay sonra ayağa kalktı ancak sağ tarafı felç olduğu için tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.


Evli ve 3 çocuk babası olan Aslan, tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettirirken bile vatan sevdasıyla yandığını söyleyerek, "Bu vatan için dağlarda canını veren askerler varken benim burada bu halde vatan için hiçbir şey yapmadan oturmam olmazdı. O nedenle önce atık kağıt toplayarak öğrencilere yardıma başladım. Daha sonra benim bu mücadeleme hem gazi arkadaşlar hem de iş adamları destek verince Vatanda Eğitim Derneği kurdum. Bu dernek ile binlerce öğrenciye ulaşıyorum. Tükiye’nin doğusu, batısı, güneyi ve kuzeyi olmak üzere bütün köylerindeki, ilçelerindeki yoksul öğrencilere ihtiyaçları neyse o yönde yardım yapıyoruz" dedi.


Aslan, bugün de işitme engelli çocuklara Ramazan Bayramı öncesi kıyafet yardımı yaptıklarını, öğrencilerin çok mutlu olduğunu söyledi. Öğrenciler de vatan için, kendilerinin güvenliği için uzvunu kaybetmiş tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş bir gazi ağabeylerinden hediye almanın kendilerini çok sevindirdiğini, ileride vatana millete hayırlı bir birey olacaklarını işaret dili ile anlattılar.




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