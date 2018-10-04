Gazilerden muhtaç çocuklara kırtasiye ve ayakkabı yardımı

Adana'da, gazilerin kurduğu Aslan Vatanda Eğitim Derneği işitme engelli muhtaç çocuklara kırtasiye ve ayakkabı yardımında bulundu.

Hakkari'de 1995 yılında bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada başından vurulduktan sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olan gazi Sebahattin Aslan, bundan 5 yıl önce atık kağıt toplayarak bunu satıp muhtaç öğrencilere yardım etmeye başladı. Gazinin bu fedakarlığını gören diğer gazi arkadaşları da ona yardıma koşunca Aslan Vatanda Eğitim Derneğini kuruldu. Bölücü terör örgütüyle mücadelede gözünü, ayağını, kolunu kaybetmiş gaziler kendini muhtaç öğrenci çocuklara adadı. Şehir ayırt etmeden doğulusu, batılısı, güneylisi ve kuzeylisi bütün çocuklara yardım için var güçleriyle çalıştı. Gaziler son olarak işitme engelli çocuklara kırtasiye ve ayakkabı yardımında bulundu. Çocuklar yardım için gazilere teşekkür etti.