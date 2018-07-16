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16 Temmuz 2018 09:40

Gazino baskınına 4 tutuklama

Adana’nın Ceyhan ilçesinde kavga ettikleri barı tabanca ile basarak 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Gazino baskınına 4 tutuklama

16 Temmuz 2018 09:40


Edinilen bilgiye göre, 12 Temmuz günü Mustafa B., Erkan A., Fikret A., Abdullah G. ve Tekin D. bir gazinoya eğlenmeye gitti. İddiaya göre, bir süre sonra alkolün etkisiyle gazinoda kavga çıktı. 5 şahıs burada darp edilerek gazinodan atıldı. 5 arkadaş eve gidip yanlarına tabanca alarak tekrar gazinoya gelip ateş açmaya başladılar. Açılan ateşe karşı taraftan da karşılık verildi. Gazinoda çatışma çıktı. Çatışma sonrası Tekin D., Umut D. ve Sefer K. yaralandı. Kısa sürede olay yerine polis gelince çatışmaya giren taraflar kaçtı. Yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda olaya karıştığı belirlenen Mustafa B., Erkan A., Fikret A., Abdullah G. ve Tekin D. yakalandı.


Evlerde yapılan aramada ise olayda kullanılan bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Zanlıları emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Tekin D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken diğer 4 zanlı tutuklandı.




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