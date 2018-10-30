Gazipaşa İlkokulu'nda Cumhuriyet coşkusu

Adana'da Gazipaşa İlkokulu'nda Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet'in 95. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Gazipaşa İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törende konuşan okulun müdür yardımcısı Ayşe Özdoğan, miniklere Cumhuriyet'in önemini anlattı. Atatürk'e ve silah arkadaşlarına şükran duygularını dile getiren Özdoğan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1933 yılında yaptığı Cumhuriyet'in ilanının 10. yılı konuşmasında ‘En büyük bayram bu bayramdır' dediği Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bizler geçmişin mirasını ve geleceğin emanetini taşımakta olduğumuzun bilincindeyiz” dedi.

Gazipaşa İlkokulu öğrencileri, hazırladıkları gösterileri sergilerken yaşadıkları coşku ve mutluluk gözlerden kaçmadı.