İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gazipaşa İlkokulu'nda Cumhuriyet coşkusu

Adana’da Gazipaşa İlkokulu’nda Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Adana'da Gazipaşa İlkokulu'nda Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.


Cumhuriyet'in 95. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Gazipaşa İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törende konuşan okulun müdür yardımcısı Ayşe Özdoğan, miniklere Cumhuriyet'in önemini anlattı. Atatürk'e ve silah arkadaşlarına şükran duygularını dile getiren Özdoğan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1933 yılında yaptığı Cumhuriyet'in ilanının 10. yılı konuşmasında ‘En büyük bayram bu bayramdır' dediği Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bizler geçmişin mirasını ve geleceğin emanetini taşımakta olduğumuzun bilincindeyiz” dedi.


Gazipaşa İlkokulu öğrencileri, hazırladıkları gösterileri sergilerken yaşadıkları coşku ve mutluluk gözlerden kaçmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.