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26 Mayıs 2018 14:04

Gece bekçisi şantiyede ölü bulundu

Adana’da bir inşaat şantiyesinde bekçilik yapan 70 yaşındaki adam, şantiye konteynerinde ölü bulundu.

Gece bekçisi şantiyede ölü bulundu

26 Mayıs 2018 14:04


Olay, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Apartman inşaatının sahiplerinden Musa Balıkçı, şantiyede gece bekçiliği yapan Kasım Tarınç’a cep telefonundan uzun süre ulaşamadı. Bunun üzerine durumdan şüphelenerek inşaata gelen Balıkçı, şantiye konteyneri içerisinde Kasım Tarınç’ı hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Tarınç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gece bekçiliği yapan Kasım Tarınç’ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş olabileceği belirtilirken, cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.




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