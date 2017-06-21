GED Başkanı Özden: “Katma değeri yüksek ürünler üretmeliyiz”

Bu gidişle 2023 hedeflerimize ulaşamayacağız. Daha çok icat çıkaran katma değeri yüksek ürünler üretilebilecek işler ile bu hedeflere ulaşabiliriz” dedi.

Adana’da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve GED’in 13-16 Şubat 2017 tarihinde düzenlediği ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne katılan 25 kişiye Çukurova Kalkınma Ajansı’nda düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

“İşsizlik yüzde 13 seviyesinde”

Tören öncesi konuşan GED Başkanı Esra Özden, Türkiye’nin 3 büyük sıkıntısı olduğunu, bunun en başını ise işsizliğin çektiğini belirterek, “Şu an yüzde 13 seviyesinde. Buna bağlı olarak da milli gelirimiz halen istenilen düzeyde değil. Dünyadaki birçok ülke sadece bizdeki gibi bu işi memur alımı yaparak azaltmak yönünde eğilim göstermiyor. Onun yerine memur alımını azaltıyor. Bu sınavlarla bizim bunu çözebilme şansımız yok. Yıllardır kişi başı milli gelirimiz 10 bin dolar seviyesinde. Bu gelir tuzağından da çıkabilme ihtimalimiz gözükmüyor. Buna bağlı olarak da 2023 hedeflerine ulaşma şansımız da bu şekilde mümkün değil. Ancak girişimciler deyince bizde köşe başına açılmış mağaza olarak tanımlanıyor. Bunlar da girişimcilik ama şu anda beklenen şey bu değil. Beklenen daha çok icat çıkaran katma değeri yüksek ürünler üretilebilecek işler çıkarabilmek” diye konuştu.

“Ekosistemi geliştirmeye odaklanmış bulunuyoruz”

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu ise bölge ve ülke ekonomisinin ekosistemini geliştirmeye odaklandıklarını kaydederek, “Girişimcilik herkesin birlikte sorumlu olduğu bir alan. Girişimciliğin çok boyutlu ve çok aktörlü yapısı gereği bölgedeki iş birliği ve koordinasyon düzeyi bir bölgenin girişimcilikteki konumunu doğrudan etkileyebilmektedir. Bu nedenle Çukurova Kalkınma Ajansı olarak tek tek girişimci adaylarını desteklemek yerine Çukurova bölgesinden bölge ve ülke ekonomisine katma değer oluşturacak yenilikçi girişimcilerin ortaya çıkabileceği ekosistemi geliştirmeye odaklanmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından girişimcilere Bekir Sütcü, Zuhal Mansfield ve Gürtan Ergene ‘Patronluk Dile Kolay’ konferansı verdi.

Konferans sonrası girişimcilere sertifikaları Girişimcilik Ekosistemi Derneği üyeleri tarafından verildi.