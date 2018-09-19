GED Başkanı Özden: “Türkiye eğitimde köprüden önceki son çıkışta”

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, üretimin önemini anlatmayan eğitim sistemi ve sadece tüketen genç kuşağın, Türkiye'yi zor bir döneme götüreceğini söyledi.

Girişimcilik Ekosistemi Derneği Başkanı Esra Özden, yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması nedeniyle bir açıklama yaptı. Açıklamasında “Türkiye eğitimde köprüden önceki son çıkışta” ifadesini kullanan Özden, genç neslin sadece tükettiğini, çocuklarını okul yıllarında üretimle buluşturmayan, üretimin önemini kavratamayan Türkiye'yi zor günlerin bekleyeceğini söyledi.

Derste telefonu düşünüyorlar

Özden, “Son dönemde her çocuğumuzun eline bir cep telefonu verdik. Cep telefonu ile uyuyup cep telefonuyla uyanan bir gençliğimiz oldu. Okula başlayan çocuklarımızın en büyük sıkıntısı 40 dakikalık derste cep telefonsuz nasıl dayanabileceğini düşünmek oldu. Çoğunlukla sürekli tüketen, sosyal medya dışında çevre edinmeyen, gününü bilgisayar oyunlarıyla geçiren genç bir nüfusumuz oldu. Bu tehlikeli bir gidiş” dedi.

Fiziken sınıfta, ruhen sanal dünyada olan öğrencilerle, özlenen Türkiye'ye hiçbir zaman kavuşulamayacağını belirten Özden, yeni dönemde çocuklara üretimin önemini anlatan dersler, girişimcilik eğitimleri, üretim üssü ziyaretleri gibi müfredat düzenlemeleri istedi.

Çocuklar icat çıkarmalı

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'la eğitimde reformist bir yaklaşımın sergileneceğine inandığını belirten GED Başkanı Özden, “Çocuklarımıza üretmediği, icat çıkarmadığı sürece gelişmiş ülkede yaşayamayacağını, sürekli borçlu olacak ülkesinde barış ve huzurun olmayacağını anlatmamız gerekiyor. İlköğretim döneminden itibaren girişimcilik derslerine ihtiyacımız var. Velilerimizin de her çocuğun kamuda ya da özel sektörde yönetici olamayacağı gerçeğini anlaması, girişimciliğe ilgi duyan çocuklarına destek verip onları teşviklendirmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Başka yolumuz yok

Özden, icat çıkarmış, marka oluşturmuş başarılı girişimcilerin yeni genç girişimcilerin yetiştirilmesi çerçevesinde ilköğretim döneminde mentorluk yapılabileceğini de sözlerine ekleyerek, “Başarılı iş insanlarımızı okullarımızla yakınlaştıracak, çocuklarımızın bazı derslerini kendisine en yakın üretim üssünde yapacak bir sisteme ihtiyacımız var. Bunu yapmak zorundayız. Türkiye'nin başka çıkış yolu yok” diye konuştu.