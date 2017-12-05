Geleceğin kimya mühendisleri AOSB’yi gezdi

sınıf öğrencileri Yrd. Doç. Dr. Hacer İçen nezaretinde Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi’ni incelediler.

AOSB Arıtma Tesisleri Müdürü ve Kimya Mühendisi Demet Cavlak Göçer’in rehberlik yaptığı öğrenciler gezi sırasında, Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi’nde atıksuyun çevre mevzuatlarına uygun bir şekilde arıtılarak deşarj edilmesi için hangi süreçlerden geçtiğini öğrenme fırsatı buldular.

Tesis gezisinde atıksuların başlangıçtan bitişine kadar her noktasını keşfetme imkanı bulan öğrenciler; fiziksel, kimyasal, biyolojik arıtma ünitelerini, koku giderme ünitesini, laboratuvar ve otomasyon sistemini incelediler.

AOSB Arıtma Tesisleri Müdürü Göçer, çevreye verdikleri önemin her şeyin üstünde olduğunu belirterek, “Çevreye duyarlı olmak bizim en temel prensiplerimiz arasında yer alıyor” dedi.

AOSB’nin değerlerinde ve misyonun da çevre duyarlılığının ön plana çıktığını dile getiren Göçer, “Arıtma, olmazsa olmaz bir sistem. Organize Sanayi Bölgemiz ‘Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri’ statüsünde yer alıyor” diye konuştu.

Göçer, üniversiteli gençlere kapılarının her zaman açık olduğunu ifade ederek, onlarla paylaşım yapmanın önemli olduğunu söyledi. Göçer, sadece Organize Sanayi Bölgesi içinde değil çeşitli projeler ile herkese fayda sağlamaya çalıştıklarını bunu da sosyal sorumluluk bilinciyle yaptıklarını sözlerine ekledi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hacer İçen, öğrencileri ile birlikte arıtma tesisini inceleme fırsatı veren AOSB yönetimi ile yetkililerine teşekkür etti.