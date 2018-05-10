"Geleceğin Okulunda, Okulun Hep Yanında" projesi

Adana Valiliği tarafından sürdürülen Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan “Geleceğin Okulunda, Okulun Hep Yanında” projesinin açılışı Vali Mahmut Demirtaş’ın katılımıyla gerçekleşti.

Çukurova Kalkınma Ajansı’nda düzenlenen etkinliğe Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Çalışkan, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"Eğitim hata kabul etmeyen hassas bir süreçtir"

Programda bir konuşma yapan Vali Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği her programa katılmaya özen gösterdiğini dile getirdi.

Bu programlarda geleceğin teminatı çocukların, gençlerin ortaya koyduğu eserleri, çalışmaları görmenin; gayretlerine, başarılarına şahit olmanın geleceğe dair umutları taze tuttuğunu belirten Vali Demirtaş, “Eğitim bireyin hayat boyu ihtiyaç duyduğu bilginin ve becerinin kazandırıldığı, yeteneklerinin ortaya çıkarıldığı, hata kabul etmeyen hassas bir süreçtir. Mutlu, başarılı, dünyayı okuyabilen, teknolojiyi üretip kullanabilen bir neslin yetiştirilmesi ise, ciddi bir eğitim-öğretim sistemiyle mümkündür” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılından geçerli olmak üzere, ortaöğretime geçiş sisteminde değişiklik yaptığını anımsatan Vali Demirtaş, “Yapılan değişiklikle öğrencilerimiz, merkezi sınav sonuçlarına göre ya da sınavsız olarak tercihlerine esas olmak koşuluyla, kendi ikametine en yakın ortaöğretim kurumlarından birine yerleştirilecektir. Uygulanacak yeni sistemle sınav puanına göre yerleşilen okulların dışındaki diğer okullar, öğrencilerimizin evlerine en yakın okullar olacağından, özellikle Güney Adana Bölgesinde sıklıkla karşılaştığımız, devamsızlık ve erken okul terki sorunu büyük ölçüde ortadan kalkacaktır” ifadelerini kullandı.

“Seminerlerle ciddi mesafeler kat edeceğiz”

Önceki sisteme göre okullarına devam eden öğrencilerin bu ve benzeri sıkıntıları aşmaları noktasında “Geleceğin Okulunda, Okulun Hep Yanında” projesinin önemli bir işlev üstleneceğine inandığını ifade eden Vali Demirtaş, “Proje kapsamında düzenleyeceğimiz eğitici seminerler ve bilinçlendirme seminerleriyle çözüm noktasında ciddi mesafe kat edeceğiz. Öte yandan proje kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün, devamsızlıkta kritik durumda olan öğrenci ailelerine ev ziyaretleri gerçekleştirecek olması, maddi nedenlerle okula devam edemeyen öğrencilerimizin ailelerine ise İŞKUR tarafından danışmanlık ve işe yönlendirme hizmetlerinin verilmesi de projemizin başarıya ulaşmasını kolaylaştıracağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Okullarımızı cazibe merkezine dönüştüreceğiz”

Vali Demirtaş, bu bilinçlendirme faaliyetlerinin dışında okullarda düzenleyecekleri resim, şiir, müzik, tiyatro ve spor faaliyetleriyle de öğrencilerin okullarını sahiplenmelerini sağlayacaklarını belirterek, “SODES ve Güdümlü Proje ile sağlanan 6,5 milyon TL’lik hibe desteği sayesinde, Güney Adana Bölgesindeki okullarımızı birer cazibe merkezine dönüştüreceğiz. ‘Geleceğin Okulunda, Okulun Hep Yanında’ projesi, özünde okulu sevmeyi ve sahiplenmeyi, okula devamı ve güven duymayı esas almaktadır. Bugünün çağdaş eğitim anlayışında okullarımız sağladıkları teknolojik imkanlarıyla, gerçekleştirdikleri sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetleriyle öğrencilerimizi geleceğe hazırlama misyonunun baş aktörüdür” dedi.

Vali Demirtaş daha sonra şunları kaydetti:

“Meslek seçimlerinde çocuklarımızın yanlarında olmalı, büyük hedefler istikametinde onlara yol göstermeliyiz. Kısacası gençlerimizi, çocuklarımızı geleceğin dünyasına bugünden hazırlamanın, en temel ve asli görevimiz olduğunu aklımızdan asla çıkarmamalıyız. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çok önemli hedeflerimiz vardır. Bu hedefleri tarihimizden, kültürümüzden, kadim medeniyetimizden aldığınız ilhamla siz gençler hayata geçireceksiniz. Sizler vatanımızın, ay yıldızlı bayrağımızın, şanlı devletimizin ve aziz milletimizin umudusunuz. Birliğiniz, dirliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Yolunuz açık ve aydınlık, başarı her zaman sizinle olsun.”

Vali Mahmut Demirtaş’ın konuşmasının ardından program, Prof. Dr. Asım Yapıcı’nın “Başarıya Giden Yolda Okul ve Değerler Eğitimi” konulu sunumu ile devam etti.