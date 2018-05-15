Açılış konuşmasında Kudüs’te yaşanan olaylarda yaşamlarını yitiren Filistinlilere rahmet dileyen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Kardeş Filistin halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Gelecekte Bir-İz Projesi’nin açılış töreni saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile Güney Adana Kalkınma Programı’nın tanıtım videosu ile başlayan programda bir konuşma yapan Adana İl Müftüsü Hasan Çınar, proje ve saha ekibinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Adana Valisi Demirtaş ise Kudüs’te yaşanan olaylarda yaşamlarını yitiren 50’nin üzerindeki Filistinliye Allah’tan rahmet; olaylarda yaralanan 2 binin üzerindeki yaralılara da acil şifalar dileyerek, “Yaşanan elim hadisenin tekrar etmemesi ile ilgili en sert tepkiyi, her daim mazlumun ve mağdurun yanında duran aziz milletimiz ve devletimiz vermiştir. Gerekli girişimler en üst düzeyde hayata geçirilmiş ve bugün itibariyle ülkemiz genelinde 3 günlük yas ilan edilmiştir. Bizler de buradan bu olaylara sebebiyet verenleri bir kez daha akl-ı selime davet ediyor, kardeş Filistin halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Demirtaş, Adana’nın güneyinde, eğitimden sağlığa, kültürden sosyal hizmetlere, yoksulluktan istihdama, gençlik ve spordan güvenliğe, sosyal uyumdan kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesi için öngörülen 43 projeden oluşan Güney Adana Kalkınma Programında bugün 40’ıncı projenin açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Adana İl Müftülüğü’nün yürüttüğü Gelecekte Bir-İz projesinin, insanları aynı duygu ve düşüncelerde birleştirmeyi amaçladığını vurgulayan Vali Demirtaş, “Biz tek bir milletiz. Bizim tek devletimiz, tek vatanımız, tek bayrağımız vardır. Bin yıldır Anadolu coğrafyasında yaşayan kadim ve köklü bir milletin mensuplarıyız. Her karışı aziz şehitlerimizin kanları ile sulanan bu topraklarda gelecekte de yaşama arzusu ve kararlılığında bir milletiz” diye konuştu.

Açılış programı Prof. Dr. Asım Yapıcı’nın “Ortak Gelecek İnşasında Değerlerimizin Rolü” konulu sunumuyla devam etti.

Çukurova Kalkınma Ajansı’nda düzenlenen açılışa Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, İl Müftüsü Hasan Çınar, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile proje paydaşları da katıldı.