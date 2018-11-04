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Gelin arabası ile ekmek taşıyan araç çarpıştı

Adana’nın Kozan ilçesinde gelin arabası ile ekmek taşıyan bir fırına ait araç çarpıştı.

Adana'nın Kozan ilçesinde gelin arabası ile ekmek taşıyan bir fırına ait araç çarpıştı. Maddi hasarlı kazada gelin ve damat, başka bir araçla düğün salonuna gitti.


Kaza, Tufanpaşa Mahallesi Şıh Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen gelin arabası ile ekmek taşıyan kamyonet kavşakta çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası yol trafiğe bir süre kapandı. Gelin ve damat ise meraklı bakışların arasında düğün salonuna bir başka araçla gitti.

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