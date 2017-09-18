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18 Eylül 2017 09:50

Genç cildin sırları

Adana Estelite Güzellik Merkezi kurucularından Dr.

Genç cildin sırları

18 Eylül 2017 09:50

Gizem Toktaş Geylani, yaşlanma üzerinde birçok faktörün etkili olduğunu, ancak bu süreci yavaşlatmanın mümkün olduğunu söyledi.


Dr. Geylani, yaptığı açıklamada, çevresel faktörlerin cilde etkilerini azaltmak, yaşamın doğal bir parçası olan yaşlanmayı yavaşlattığını ancak, her işin olduğu gibi bunun da püf noktaları bulunduğunu ifade etti.


Yaşlanmanın, hücrelerin bütün aktivitelerinin yavaşlaması anlamına geldiğini belirten Geylani, “Genetiğimizde yazılı olan çok büyük bir öneme sahip olsa da hücre aktivitelerini daha da yavaşlatan her şey; güneşle ilişkimiz, sigara içip içmediğimiz,spor yapıp yapmadığımız, stres, beslenme alışkanlıklarımız,hava kirliliği gibi dış faktörler de belirleyici. Ancak, süreci nasıl yöneteceğiniz sizin elinizde” dedi.


Gençlik yıllarında başlanan sigara, güneş banyoları, kötü beslenme alışkanlıkları ve stres dolu yaşantının olumsuz etkilerinin 30’lu yaşlardan itibaren görülmeye başlandığını kaydeden Dr. Gizem Toktaş Geylani, “Ancak siz ilk gençlik yıllarınızdan başlayarak doğru anti-aging stratejileri benimser, sağlıklı yaşam seçimleri yapar ve etkin bir cilt bakım rutini uygularsanız bunların olumlu etkilerini orta yaşlarda, hatta 60’larınızda bile gözlemleyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.




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