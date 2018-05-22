Genç Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası sona erdi

32 takımın katıldığı müsabakalarda Beşiktaş şampiyon oldu.

14-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında 32 takımın katılımıyla Adana’da düzenlenen 2017 - 2018 Voleybol Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası, oynanan final ve klasman karşılaşmaları ile tamamlandı.

Çekişmeli geçen karşılaşmaların ardından; rakibi Halkbank’ı, 25-13, 25-14, 25-27 ve 25-17‘lık setlerle 3-1 mağlup eden Beşiktaş şampiyon olurken; Halkbank ikinci oldu. Maliye Piyango’yu 25-18, 25-20, 23-25 ve 25-22‘lik setlerle 3-1 mağlup eden Arkasspor ise; Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası’nı 3. sırada tamamladı.

Karşılaşmaların ardından dereceye girenlerin kupa ve madalyaları törenle verildi.