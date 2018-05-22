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22 Mayıs 2018 09:28

Genç Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) faaliyet programında yer alan “Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası” karşılaşmaları Adana’da sona erdi.

Genç Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası sona erdi

22 Mayıs 2018 09:28

32 takımın katıldığı müsabakalarda Beşiktaş şampiyon oldu.


14-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında 32 takımın katılımıyla Adana’da düzenlenen 2017 - 2018 Voleybol Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası, oynanan final ve klasman karşılaşmaları ile tamamlandı.


Çekişmeli geçen karşılaşmaların ardından; rakibi Halkbank’ı, 25-13, 25-14, 25-27 ve 25-17‘lık setlerle 3-1 mağlup eden Beşiktaş şampiyon olurken; Halkbank ikinci oldu. Maliye Piyango’yu 25-18, 25-20, 23-25 ve 25-22‘lik setlerle 3-1 mağlup eden Arkasspor ise; Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası’nı 3. sırada tamamladı.


Karşılaşmaların ardından dereceye girenlerin kupa ve madalyaları törenle verildi.




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