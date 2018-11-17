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Genç iletişimciler kısa film atölyesinde

Adana’da liseli iletişimciler, 2.

Adana'da liseli iletişimciler, 2.Yaşar Kemal Sanat Günleri'nde kısa film ve röportaj atölyesine katıldı.


Seyhan Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Yaşar Kemal Sanat Günleri, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Seyhan ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Radyo Televizyon Programcılığı öğrencileri, kısa film ve röportaj atölyesine katıldı.


Kısa film atölyesinde genç iletişimcilere, Deniz Baş'ın Bağlantı Yok, İpek Uzbilek'in Babamın Çırağı ve Dilan Yelaldı'nın Virane Döngüsü isimli filmleri izletildi. Filmleri kamera arkasında ise genç iletişimciler atölyeye katılarak yer aldı.


Genç iletişimciler, Radyo Televizyon Programcılığı öğretmenleri Ömürzat Toparlak, Ayşe Bıyık ile Serap Sönmez rehberlik etti.

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