Genç kadın imam nikahlı eşi tarafından öldürüldü

Olay, Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi 84029 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Gamze İlhan imam nikahlı eşi Soner Uçku ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle sinirlerine hakim olamayan Uçku, İlhan’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklarken genç kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Kavga sırasında evde bulunan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri Gamze İlhan’ı özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen İlhan kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren Soner Uçku ise kayıplara karıştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.