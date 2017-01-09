Genç kadın tabanca tutukluk yapınca hayatta kaldı

Adana’da sevgilisi tarafından bacağından vurularak yaralandığı ileri sürülen kadının, tabanca tutukluk yapınca hayatta kaldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şükran A. (27) bir süre önce M.A. ile evlendi. Ancak genç kadın eşiyle anlaşamayınca boşanma kararı alıp ayrı yaşamaya başladı. Bu sırada Ali B. (30) ile tanışan genç kadın dini nikah kıyarak Ali B. ile birlikte yaşamaya başladı. Ancak Ali B. ile genç kadın arasında kıskançlık yüzünden sürekli tartışma çıkmaya başladı.

Bu sabah saatlerinde İnönü Caddesi’ndeki Adana Adliyesi karşısında yürüyen çift arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Ali B. tabancasını çıkartıp genç kadını bacağından vurup sonra da tabancayı kafasına doğrulttu. Ali B. genç kadının başına ateş etti ancak tabanca tutukluk yaptı. Daha sonra da sesler üzerine çevrede bulunan güven tim ekipleri olay yerine geldi. Polis, Ali B.’ye tabancayı doğrultarak etkisiz hale getirip, gözaltına alındı. Zanlı polis merkezine götürülerken, kadın ise olay yerine çağrılan ambulans ile Adana Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.