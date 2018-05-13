Genç kadını öldüren firari maganda yakalandı

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi’nde fırın işleten Efendi Aras (42) ile kendisi gibi fırıncılık yapan Ezdinşah (36), Cezair (45), Orhan (39) ve Fatih Açıkça (25) kardeşler arasında 30 Eylül 2010 tarihinde alacak verecek meselesi yüzünden silahlı çatışma çıktı. Çatışmada kurşunlardan biri oğlu Mehmet’in (15) kullandığı motosikletle kucağında kızı Fidan (2) olduğu halde kayınpederinin evine giden Güler Akyar’ın kafasına isabet ederek ölümüne neden oldu. Olaydan sonra yakalanan Ezdinşah, Orhan, Cezair Açıkça kardeşler ile Efendi Aras tutuklandı. Fatih Açıkça ise kaçtı.

Cinayet Bürosu ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede, çatışmada katil zanlısının kim olduğunu belirlemekte en büyük delil olan ölen Akyar’ın kafasına girip çıkan kurşunun çekirdeği bulunamadı. Tek suçu sokaktan geçmek olan Güler Akyar’ın öldürülmesiyle ilgili Cumhuriyet Savcısı soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi hazırladı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, Akyar’ın ölümüne neden olan şahıslar hakkında "Kasten insan öldürme, kasten insan öldürmeye teşebbüs, yaralama, tefecilik’ suçlarından sanıklardan Fatih Açıkça’nın 45 yıl, 5 kişiyi öldürmeye teşebbüs eden Efendi Aras’ın 75 yıl, Cezair, Orhan ve Ezdinşah Açıkça kardeşlerin 19’ar yıl, tutuksuz Boton Adar’ın ise 14 yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

Sanıklardan Ezdinşah Açıkça olaydan bir süre sonra cezaevine yattığı tutukluluk süreleri göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak daha sonra sanığa 17 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Bu ceza da Yargıtay tarafından onanınca hakkında arama kararı çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis hükümlünün Yeşilyurt Mahallesi’nde bir evde olduğu ihbarını aldı. Yapılan baskında hükümlü evde yakalandı. Emniyete getirilen hükümlü işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü. Olaya karışan diğer şahıslara da hapis cezaları verildi.