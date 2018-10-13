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Genç Kızılay gönüllülerinden yaşlılara ziyaret

Türk Kızılayı Adana Şubesi Genç Kızılay gönüllüleri tarafından, sosyal hizmet faaliyetleri kapsamında yaşlılar ziyaret edilerek, belirlenen ihtiyaçları karşılandı.


Adana Genç Kızılay gönüllülerinin yer aldığı çalışmada, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde yaşayan yaşlılar ziyaret edildi. Yaşlılarla sohbet ederek sorunlarını dinleyen gençler, belirlenen ihtiyaçlarının giderilmesi için, gerekli kurumlara bildirimde bulundu.


Daha önce gittikleri evlerde tespit edilen hijyen ve gıda malzemelerini de yaşlılara ulaştıran Genç Kızılay gönüllülerinin çalışması bununla sınırlı kalmayıp, ihtiyaç duyulan evlerde genel temizlik de yapıldı.


Yaşlıların, kültürün ve değerleri yarınlara taşınmasını sağlayan en değerli varlıklar olduğunu belirten Genç Kızılay gönüllüleri, “Bizlerin yaptığı bu ziyaretler, yaşlılarımızı mutlu ediyor. Onlar mutlu olunca, bizler de mutlu oluyoruz. Nineleriniz, dedeleriniz hayatta değil ise bu tür faaliyetlerle kendinize nine ve dede seçebilir, onlara torun olabilirsiniz. Yaşlılarımıza sahip çıkarak, onları yalnız bırakmamalıyız” dediler.

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