Gençler dev şirketlerle ‘oyun’ oynadı

Girişimcilik Ekosistemi Derneği Başkanı Esra Özden, 6 yıl önce İstanbul’da gençlerin kurduğu bilişim şirketi Gram Games’in geçen hafta dünyaca ünlü oyun şirketi Zynga tarafından 250 milyon dolara nakit olarak satılmasını değerlendirdi. Özden, “Bu rakam, Türkiye’nin ilk 100 büyük sanayi şirketi arasında yer alabilmek için yeterli. Gençler, 6 yıl önce kurdukları bilişim şirketiyle, ilk 100’deki sanayi şirketlerini geçti. Bu bize, hem bilişim sektörünün gücünü hem de gençlerimizdeki girişimcilik potansiyelini gösteriyor” diye konuştu.

Bilişimci gençler desteklenmeli

GED Başkanı Özden, sanayi sektörlerinde ortalama 3 bin kişinin bir yıl emek vererek ve enerji tüketerek elde ettiği sonucu, genç bir ekibin ithalat yapmadan ve çok daha az sermayeyle sağlayabildiğini söyleyerek, “Bilişim başta olmak üzere yüksek katma değer üreten şirket sayımızı artırmamız şart. O yüzden GED olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin desteklenmesini istiyoruz. İlkini Adana’nın merkezinde kurmak istediğimiz, üniversiteli gençlerin yararlanacağı kuluçka merkezine belediyelerimizden odalarımıza kadar herkesten destek bekliyoruz” diye konuştu.

Teknoloji yoğun üretim artmalı

GED olarak genç girişimcilere eğitimden mentörlüğe, melek yatırımcılıktan danışmanlığa birçok alanda hizmet verdiklerini belirten Esra Özden, Gram Games örneğinde olduğu gibi Türkiye’nin gelişmiş ülkeler arasına girebilmesi için teknoloji yoğun üretimi artırması gerektiğini söyledi. ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ arasına giren şirketlerin ancak yüzde 5’inin yüksek teknoloji üretim yaptığını belirten Özden, “Bu yapıyı yeniden şekillendirmek zorundayız. Gençlerimize kuluçka merkezleri, teknoloji transfer ofisleri kurarak ve onları destekleyip teşviklendirerek yeni ekonomi modeline geçmek zorundayız” ifadelerini kullandı.