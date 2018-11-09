Gençlere ebru, çocuklara yoga

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Okuma Salonları'nda meraklı gençler ebru sanatının sırlarını öğreniyor.

Uzman eğitmenler, ücretsiz kurslara katılan gençlere ebrunun anlamı, tarihçesi, modelleri ve yapılışıyla ilgili teorik bilgiler veriyor. Dersin devamında ebru teknelerinin başına geçen gençler, fırçaların yardımıyla boyaların katmanlar halinde tekneye serilmesi ve oluşturulan desenlerin kağıt üzerine aktarılmasını izliyor. Ebru sanatının inceliklerini deneyimleyen gençler, diledikleri desenlerde ebruları hayal güçleriyle birleştirerek tekneden kağıda aktarıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk bölgesindeki Spor Parkı'nda ise Sporun Doğası Çocuğun Yogası sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar yogayla tanıştı. Renkli etkinlikte yoğa eğitmenlerinin eşliğinde çocuklar doğu nefes almayı, hayal güçlerini kullanmayı, yoga duruşlarını uygulamayı ve var olan bedensel esnekliklerini korumayı öğrendi. Denge gelişimine destek olmayı, konsantrasyon ve odaklanmayı arttırmayı, zihni rahatlatmayı amaçlayan etkinliğe katılan çocuklar, daha sonra hareketli müziklerle dans edip, gönüllerince eğlendi.