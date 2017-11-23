Gençlik Eğitim Merkezleri’nden 11 bin kişilik deneme sınavı

Liseye ve üniversiteye hazırlık kurslarına ücretsiz olarak devam eden öğrenciler, 12 ilçedeki 14 şubesiyle hizmet veren Gençlik Eğitim Merkezleri’nde yeni sisteme göre yapılacak sınavlar için deneyim kazandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı’na bağlı olarak dar gelirli öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Gençlik Eğitim Merkezleri’nde, 6, 7 ve 8’inci sınıflar Liseye Geçiş Sistemi’ne (LGS) göre 10,11 ve 12’inci sınıflar ile mezun gruplar Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) ve Temek Yeterlilik Testi (TYT) kriterlerine göre deneme sınavına girdi. Gençlik Eğitim Merkezleri’nin tüm şubelerinde eş zamanlı yapılan deneme sınavlarında öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde kendilerine dağıtılan kitapçıklardaki soruları cevaplandırdı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezleri’nde dönem boyunca 20 deneme sınavı planlandığını, bunlardan ilkinin sorunsuz gerçekleştirildiği, öğrencilerin yeni sistemine göre deneyimlerini attıracak deneme sınavlarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verileceği belirtildi.