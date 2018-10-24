Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Tatbikatta asansör boşluğunda mahsur kalan kazazedenin kurtarılma anları nefes keserken senaryo gereği kazazedelerin yakınları, arama kurtarma çalışması yürüten ekiplere zorluk çıkardı.

Adana AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında doğal felaketlerde olaylara anında müdahale etmek, can ve mal kaybını azaltmak amacıyla Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Adana'daki çeşitli kurumların katılımıyla Adana AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Merkeze yapılan temsili deprem anonsu üzerine çeşitli kurumlardan gelen yaklaşık 100 personel, depremin meydana geldiği bölgeye ulaşarak depremde yıkılan binaların tespitini yaptı. Daha sonra enkaz altında bulunan yaralı ve ölülere arama kurtarma köpeği 'Şila' yardımıyla ulaşıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından sıkıştıkları yerlerden kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Gerçeği aratmayan deprem tatbikatında, asansör boşluğunda mahsur kalan kazazedenin kurtarılma anları nefes kesti. Tatbikatta senaryo gereği kazazedelerin yakınları, arama kurtarma çalışması yürüten ekiplere zorluk çıkardı. Güvenlik güçleri ise kazazedelerin yakınlarını olay yerinden uzaklaştırdı. Arama kurtarma işlemlerinin yanı sıra haberleşme, altyapı sorunlarının giderilmesi, barınma, psikolojik destek faaliyetleri de gerçekleştirildi.

AFAD Adana İl Müdürlüğü Planlama ve İyileştirme Şube Müdürü Cennet Beste Önel, deprem öncesi hazırlık yapan 26 kurum, 7 ilden destek ekibinin katılımıyla afet tatbikatını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Tatbikat kapsamında psiko-sosyal destek grubumuz yaralı vatandaşlara destek oldu. Güvenlik grubumuz saha güvenliğini sağladı. Sağlık ve defin hizmet gruplarımız gerekli faaliyetleri yaptı. Barınma hizmet grubumuz çadır ve battaniye ihtiyaçlarını karşılarken, beslenme grubumuz da gerekli beslenme faaliyetlerini gerçekleştirdi. Afet öncesi hem birbirimizi tanımak hem de afet anında yapacağımız faaliyetleri planlamak, Allah korusun bir afet anında hiçbir sıkıntıyla karşılaşmamak için böyle bir tatbikat gerçekleştirdik" diye konuştu.

AFAD Adana İl Müdürlüğünde arama kurtarma teknisyeni olarak görev yapan Berat Yetkin ise Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğunu ve deprem riskinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Bu yüzden bu tip tatbikatların sık sık gerçekleştirilmesi gerekiyor. Kendimizi diri tutmak, daha pratik çözümler üretebilmek adına sürekli bu tatbikatları yapıyoruz. Arama kurtarma faaliyetini gerçekleştirirken, kazazedeleri kendi ailenizin yerine koyuyorsunuz. Fakat duyguyu bir kenara bırakarak, bu işi profesyonelce yapmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.